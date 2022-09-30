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Bakan Kurum: "(AK Parti) Geleceğimizi düşünerek çalıştık"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Samsun'da açıklamada bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Samsun'da açıklamada bulundu. (1)

Kaynak: AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Samsun Güncel Haberler

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