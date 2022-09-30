Bakan Kurum: "(AK Parti) Geleceğimizi düşünerek çalıştık"
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Samsun'da açıklamada bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Samsun'da açıklamada bulundu. (1)
Kaynak: AA / Mehmet Kumcağız - Güncel