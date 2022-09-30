Bakan Kurum: "(AK Parti) Geleceğimizi düşünerek çalıştık" Güncel Haberler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Samsun'da açıklamada bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Samsun'da açıklamada bulundu. (1) Güncel Kaynak: AA / Mehmet Kumcağız İklim Değişikliği Murat Kurum Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kurum: '(AK Parti) Geleceğimizi düşünerek çalıştık' - Haberler

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