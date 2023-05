BAKAN KURUM: AK PARTİ DÖNEMİNDE KADINLARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ GENİŞLETİLDİ

? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'de katıldığı programda, ' Türkiye'nin bir asırlık geçmişine baktığımızda kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, çalışma hayatında daha etkin bir varlık gösterebildikleri dönem AK Parti dönemidir' dedi.

Ataşehir'de bir düğün salonunda kadın seçmenlerle bir araya gelen Bakan Kurum, 'Tarihimizde ve medeniyetimizde kadınlar sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her daim merkezinde olmuşlardır. Bugün Türkiye kadınları bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, tarladan fabrikalara kadar her alanda ülkemizi kalkındırmakta, büyütmekte, geliştirmektedir. Bakanlık olarak en prestijli projelerimizde, bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına yürekten inandığımız kadınlarla birlikte çalışıyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesiyle israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne, siz değerli kadınlarımızla birlikte geçiyoruz. Yine bakanlık olarak 'Doğanın Anneleri' çatısı altında kadınlarımızla birlikte, evlatlarımızın daha temiz, daha yeşil şehirlerde yaşamaları için çalışıyoruz. Ben burada bulunan tüm hanım kardeşlerimi gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz bu harekete özellikle davet ediyorum. Sizlerle birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara ulaştıracağız? diye konuştu.

"BİZ KADINLARI HER ZAMAN SİYASETİN KIYMETLİ BİRER ÖZNESİ OLARAK GÖRDÜK"

Bakan Kurum, 'Şair 'Bir kadındır; evi yuva, toprağı vatan yapan. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı büyüten, yetiştiren' diyor. Bu sebepledir ki Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Türkiye'nin bir asırlık geçmişine baktığımızda; kadınlarımızın hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, çalışma hayatında daha etkin bir varlık gösterebildikleri dönem AK Parti dönemidir. 21 yılda kadınlara hem çalışma hem aile hayatında her zaman destek olduk. İŞKUR eğitimleri, KOSGEB destekleriyle bugün kadınlar geleceğe güvenle bakıyor. Hemen hemen her alanda kadınlar için pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdik. Biz kadınları her zaman siyasetin kıymetli birer öznesi olarak gördük. Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar' yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizde kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Aile Kalkanı Programı'yla ev hanımlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz? ifadelerini kullandı.

"EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI GETİRECEĞİZ"

Bakan Kurum, 'Ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğiz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayacağız. Yıpranma hakkı vererek ev hanımlarının kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. İşte biz sizler için tüm bu çalışmaları yaparken, hamdolsun kadınlar da her zaman AK Parti'mize, bize sahip çıktı, yanımızda oldu. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıllık AK Parti iktidarlarında girdiğimiz her seçimde aldığımız zaferlerin kahramanları sizler oldunuz, mimarları sizler oldunuz, en büyük destekçileri her zaman sizler oldunuz. Allah'ın izni; sizlerin desteği ve duasıyla bugünlere geldiğimiz gibi Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte inşa edeceğiz' dedi.

"ATAŞEHİRLİ KARDEŞLERİMİZİN NE KADAR SIKINTISI VARSA ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, 'Şimdi sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz. 21 yıllık davamızda, eser siyasetimizde hiçbir zaman Ataşehir'imizi unutmadık. İşte Ataşehir Yenisahra'da sorunları çözdük, Barbaros'ta dönüşümü başlattık. Şerifali Çiftliği'nde bin 442 konut, 121 dükkan, 2 sosyal tesis ve 1 camimizin yapımını en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yeniçamlıca, Mevlana ve Mimarsinan mahallelerinde 218 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik. Vatandaşlarımızın imar problemlerini çözecek ve tapularına kavuşturacağız. İçerenköy'de donatı alanları üzerinde bulunan riskli yapıları hızlıca dönüştürmek için 43 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik. Örnek ve Esatpaşa mahallelerimizde rezerv yapı alanında 570 ailemizin mülkiyet sorununu çözüme kavuşturduk. Aşık Veysel ve Mustafa Kemal mahallelerinde imar planı iptal edilen yerleri rezerv alan ilan ediyoruz. Barbaros Mahallemizde 3'te 2 çoğunluğu sağladık; 112 yapının olduğu alanı rezerv yapı alanı ilan ettik. Ataşehir, İnönü, Kayışdağ, İçerenköy mahallelerinde, rezerv alan ilan ettiğimiz 632 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm sürecini hızlandırdık. Kararlıyız, evlatlarımızın, Ataşehirli kardeşlerimizin ne kadar derdi ne kadar sıkıntısı varsa çözmeye devam edeceğiz' diye konuştu.