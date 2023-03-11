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BAKAN KURUM AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ'NDEKİ TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Güncel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum AFAD Güncel Haberler

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