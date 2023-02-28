Bakan Kurum: Adıyaman'da 15 bin kişilik 2 geçici barınma alanı yapıyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 15 bin kişinin kalacağı hafif çelik ve prefabrik yapılı 2 geçici barınma alanının inşaatına başlandığını açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 15 bin kişinin kalacağı hafif çelik ve prefabrik yapılı 2 geçici barınma alanının inşaatına başlandığını açıkladı.

Adıyaman'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut eliyle 313 bin metrekare alanda 2 bin 588 bağımsız bölümden oluşan 2 ayrı geçici barınma alanı inşasına başlandı. Hafif çelik ve prefabrik yapılı geçici konutların her biri, 27 metrekareden oluşacak. Konutlarda 15 bin kişi barındırılacak. Bakan Murat Kurum, geçici konutlara ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman'da TOKİ ve Emlak Konut'umuzla 15 bin kişilik iki ayrı geçici barınma alanı yapıyoruz. En kısa sürede vatandaşlarımızı çadırlardan prefabrik evlere alacak, 1 yılda kalıcı konutlarımızı tamamlayacağız" dedi.