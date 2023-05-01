BAKAN KURUM AÇIKLADI: ÇAVUŞOĞLU SANAYİ SİTESİ HAZİNE ARAZİSİNE TAŞINACAK

Kartal'daki Çavuşoğlu Sanayi Sitesi esnafıyla kentsel dönüşüm toplantısı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, yeni dükkan müjdesi verdi. Bakan Kurum, ' Tuzla'daki hazineye ait araziyi Çavuşoğlu Sanayi Sitesi'ne tahsis edeceğiz. Nasıl ki evlerimizi Yarısı Bizden kampanyasıyla dönüştürüyorsak sanayi sitemizin de yarısını devletimiz verir, dönüştürürüz. Hiçbir hak kaybına, hiçbir mağduriyete izin vermeden sizleri yeni dükkanlarınıza kavuşturacağız' dedi.

Bakan Kurum, 'Türkiye'yi, Türkiye'nin her şehrini yeni yatırımlarla, projelerle, eserlerle buluşturduk. Bunlardan bir tanesi de şüphesiz sanayi sitelerimizdir. Bakanlık olarak; 'Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye' hedefiyle bugün tüm sanayi alanlarını daha modern yerlere taşıyoruz. Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri'de eski sanayi sitelerimizi taşıdık. Esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine İlk Evim İş Yerim projesi kapsamında ilk etapta 10 bin sonrasında toplam 50 bin sanayi dükkanını kazandıracağız? diye konuştu.

DÖNÜŞMESİ GEREKEN RİSKLİ YAPILAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bakan Kurum, 'Hedefimiz şehir merkezinden uzak alanlara bu sanayi alanlarını taşıyarak sizlerin daha rahat, daha konforlu ve trafik sorunu olmayan yerlerde mesailerini sürdürmesini sağlamaktır. Sizler yaklaşık 40 yıldır, burada bulunan 218 dükkanda çalışıyorsunuz. Kartal'ın, İstanbul'un ekonomisine büyük katkı sağlıyorsunuz. 2021 yılında burada başlayan bir dönüşüm süreci var. Ekiplerimiz bu alandan karot alımı yaptılar ve dönüşmesi gereken riskli yapılar olduğunu tespit ettiler. Buradan söz veriyoruz, evlerinize en yakın yerde bir rezerv alana sizleri taşıyacağız. Hiçbir hak kaybına, hiçbir mağduriyete izin vermeden sizleri yeni dükkanlarınıza kavuşturacağız' ifadelerini kullandı.

SİZLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE YENİ DÜKKANLARINIZA TAŞIYACAĞIZ

Bakan Kurum, 'Sizleri yeni sanayi alanınıza taşıyacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüze, Milli Emlak Genel Müdürlüğümüze, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğümüze gerekli talimatları verdim. Tuzla ve Kartal'da iki, üç arazi üzerinde görüşmelerimizi yaptık. En son Tuzla'daki yerde istişare etmek suretiyle kararımızı aldık. Tuzla'daki hazineye ait araziyi Çavuşoğlu Sanayi Sitesi'ne tahsis edeceğiz. Nasıl ki evlerimizi Yarısı Bizden kampanyasıyla dönüştürüyorsak sanayi sitemizi de yarısını devletimiz verir, dönüştürürüz. Hiçbir hak kaybına ve mağduriyete izin vermeden sizleri yeni dükkanlarınıza kavuşturalım. Sizleri hızlı bir şekilde yeni dükkanlarınıza taşıyacağız. İnşallah bu yeni alanda esnafımız, daha güvenli, daha huzurlu, daha sıcak, daha temiz bir ortamda çalışma imkanına kavuşacak. Bir ustamız, bir işçi kardeşimiz dükkanına gittiğinde, bir kardeşimiz aracını tamire getirdiğinde; yeni sanayi sitesindeki camide, parklarda, yeşil alanlarda, vakit geçirecek, dinlenecek, nefes alacak. Ben şimdiden yeni sanayi sitemizin sizler, aileleriniz, esnaflarımız, İstanbul'umuz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' dedi.

YUNUS MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Bakan Kurum, ardından Yunus Mahallesi'ndeki düğün salonunda vatandaşlarla bir araya gelerek kentsel dönüşüm toplantısı yaptı.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Kurum, temmuz ayında kentsel dönüşüme başlanacağı müjdesini vererek şu ifadeleri kullandı:

'Yunus Mahallemiz 20 bin kardeşimizin yaşadığı, küçük şirin bir mahallemiz. Mahallemizde bulunan 135 bin metrekare tapu alanına sahip bölgemizi geçmişte riskli alan ilan ettik. Mahallemizde çok sayıda sağlıksız yapı olması nedeniyle bu riskli alan ilanı sizlerden çok ciddi teveccüh gördü. Bu alanda yüzde 81 oranında uzlaşma sağladık. Bu da dönüşümün başlaması için yeterli bir oran. Şimdi buradan müjdesini veriyorum. Mekansal Planlama Genel Müdürümüze talimatı verdim, imar uygulaması sürecimizi tamamladık. Tapu ve Kadastro Genel Müdürümüze talimatı verdim, buradaki her bir kardeşimizin tapuları hazırlanıyor. Peki, projeler hazır mı' Evet, mimari projelerimizi de hazırladık, tamamladık. Yunus Mahallemizdeki riskli alanda temmuzda ilk harcımızı karıyoruz, ilk çivimizi çakıyoruz. Proje alanında sizlere ait 928 ev ve iş yeri var. Buna karşılık biz tam 2 katı yani bin 785 ev ve iş yeri inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle tüm konut ve iş yerlerimizi en geç 2 yıl içerisinde sizlere teslim edeceğiz. İnşallah kentsel dönüşümü milletimizin gönlünde daha da teşvik edecek. Yunus Mahallemiz için, hayırlı olsun, uğurlu olsun, bereketli olsun.?