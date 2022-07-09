Bakan Kurum, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde konuştu (1)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Son 20 yılda, 100 yılda yapılacaklar bir bir hayata geçirildi. Buradan gençlerimize sesleniyorum; 20 yıl öncesi Türkiye'ye baksınlar. Yapılan hataları, yapılmayanları ve eziyetleri görsünler istiyorum." dedi.

Kurum, Akşehir'de düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde, alim ve gönül insanı Nasreddin Hoca'nın asırlar öncesinden verdiği öğütlerle yol gösterdiğini söyledi.

Hoca Nasreddin'in bu topraklarda 700 yıldır mizahıyla 7'den 70'e herkesi güldürdüğünü anımsatan Kurum, mizahını ilmiyle harmanlayan Nasreddin Hoca'yı rahmetle yad etti.

Murat Kurum, 63.'sü düzenlenen şenliklerle Konya'nın tarih, kültür ve hoşgörüsünün tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, "Burada tarihi hanlar, hamamlar ve restorasyonu yapılan eserlerimiz var. Bunların 300'ünü tamamladık. Akşehir'in tarihine ve kültürüne kimlik katacak sokakların ihyasını ve inşasını gerçekleştiriyoruz. Emin olun çok az kaldı, yakın zamanda Akşehir, Türkiye'nin ve bölgenin turistik destinasyonlarından biri olacak." diye konuştu.

"Büyük Türkiye" hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıl önce "Büyük Türkiye" hedefiyle yolculuğa çıktıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda, 100 yılda yapılacaklar bir bir hayata geçirildi. Buradan gençlerimize sesleniyorum; 20 yıl öncesi Türkiye'ye baksınlar. Yapılan hataları, yapılmayanları ve eziyetleri görsünler istiyorum. Nasreddin Hoca, eşeğe niye ters binmiş, ne demek istemiş, buradan Türkiye'ye mesajlar veriyor. Bu anlamda Nasreddin Hoca bize çok önemli öğütler veriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Büyük Türkiye' yolculuğunda güçlü şehirler anlayışıyla Konya'mız ve ilçelerine aynı anlayışla hizmet götürüyoruz. Sadece Konya'ya değil, nerede bir afet olsa biz 2 saat içinde oluyoruz. Vatandaşlarımızın yarasını sarıyoruz. Onlarla gönül birliği içinde, omuz omuza o acıya ortak olduğumuz sürecin 1 yıl sonrasında mutluluklarına şahit oluyoruz. İşin sonunda milletin duasını alıyoruz."

Bakan Kurum, milletin duasıyla yol yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Şehirlerimiz ve vatandaşımız için en iyisini, güzelini hayal ediyoruz. Dünyada yaşanan salgın krizine rağmen Cumhurbaşkanımız, hiçbir vatandaşımızı açta, açıkta ve yalnız bırakmadı. Tüm sektörlere salgın süreci boyunca destek olduk, buna da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, KKTC, Moldova, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Trabzon halk oyunları ekibinin dans gösteri sergilendi.