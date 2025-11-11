Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru yapıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" dedi.

BAŞVURULARIN 905 BİN 640'I E-DEVLET'TEN

Öte yandan bakanlıktan yapılan yazılı açıklama göre; dün e-Devlet başvurularında TC Kimlik Numarası'nın (TCKN) son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yaptı. İlk günkü başvuruların 905 bin 640'ı e-Devlet, 30 bin 519'u banka şubeleri aracılığıyla gerçekleşti. Bugünse TCKN'lerinin sonu '2' ile bitenler, e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) ise kimlik numarası ayrımı olmadan, TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak. Vatandaşlar, hangi bölgede hangi bankanın hizmet verdiğini 'https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/files/Proje-Banka.pdf' adresinden öğrenebilecek. ALO 181 Hattı'nı arayanlar da projeyle ilgili sorularına cevap bulabilecek.

15 KASIM'A KADAR KADEMELİ BAŞVURU SÜRECEK

Yarın son rakamı '4', 13 Kasım'da son rakamı '6', 14 Kasım'da ise TCKN'lerinin son rakamı '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, 18 Aralık'ta; banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.