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Bakan Kurum, 24 Nisan'da başlayacak kampanyası kapsamında TOKİ'den konut ve işyeri alanların, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25...

Bakan Kurum, 24 Nisan'da başlayacak kampanyası kapsamında TOKİ'den konut ve işyeri alanların, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25...

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Bakan Kurum, 24 Nisan'da başlayacak kampanyası kapsamında TOKİ'den konut ve işyeri alanların, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden faydalanacağını bildirdi.

Bakan Kurum, 24 Nisan'da başlayacak kampanyası kapsamında TOKİ'den konut ve işyeri alanların, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden faydalanacağını bildirdi

Kaynak: AA / Güncel

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