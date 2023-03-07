Bakan Kurum: 21 bin 62 konutumuzun yapımını başlattık

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin ardından ihale sürecini tamamladıkları 21 bin 62 konutun yapımına başlandığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen illerde çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Kurum, felaketin ilk gününden itibaren yaraları sarmak için çabaladıklarını kaydetti. Deprem ardından vatandaşlar için geçici barınma alanlarını hızlıca inşa ettiklerini ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz Hakk'a yürüdü. Ama bir seferberlik ruhuyla devletimiz milletiyle bir ve bütün oldu, tüm dünyaya ne kadar büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz depremin ilk anından bu yana Malatyalı kardeşlerimizle beraberdik. Malatya'mız bundan tam üç yıl önce de yine karanlık bir gecede acı bir deprem yaşamıştı. O gün de tüm imkanlarımızla, aklımızla, ruhumuzla, gönlümüzle; burada, sizlerin yanındaydık. Sizlerin acılarını paylaştık, derdinize ortak olduk, bir an bile olsun elinizi asla bırakmadık. ve o gün sizlere bir söz verdik. Neydi o söz? Sizleri 1 yıldan daha kısa bir sürede yeni, güvenli ve sağlıklı yuvalarınıza kavuşturmaktı. Biz sözlerimizi bir bir yerine getirdik ve sadece Malatya'mızda afetzede kardeşlerimiz için 8 bin 246 konut inşa ettik. Hamdolsun Fahriye Teyzemizin yüzündeki tebessüme vesile olduk, eşini kaybeden Fikret Amcamızın acısını bir nebze olsun dindirdik, ailesini kaybeden Meriç kardeşimizin umudu olduk. İşte bugün de buradan bir söz daha veriyoruz. Sizlerin elini asla bırakmayacağız. Nasıl ki 1 yılda bu kardeşlerimizi yeni sıcak yuvalarına kavuşturduysak bu depremde de tüm afetzede kardeşlerimizin yeni sıcak yuvalarını 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz. Malatyalı Fatma Teyzemizin, Miran bebeğimizin her zaman yanında olacağız. Yeni yuvalarınızdaki mutluluklarınıza hep birlikte şahitlik edeceğiz. Burada ve diğer 10 ilimizde hayat yeniden normale dönene kadar; baktığınız her yerde devletimiz olacak. Seslendiğiniz her zaman bizi yanınızda bulacaksınız. Ellerimiz sizlerin ellerinden bir an olsun ayrılmayacak. Siz gönlünüzü ferah tutun. Malatya'mız çok daha güçlü bir şekilde yeninden ayağa kalkacak, aziz milletimizin gözbebeği olmaya devam edecek. Güzel Malatya'mız için gece gündüz, kar kış demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çevre düzenlemeleriyle, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle, okullarıyla, tüm sosyal donatı alanlarıyla Malatyalı kardeşlerimize yeni yaşam alanları sunacağız. El birliğiyle Malatya'mızı, tüm şehirlerimizi yeniden kalkındıracağız. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla bu kadim coğrafyayı he alanda yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."