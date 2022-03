Bakan Kurum: 2035'te riskli alanlarda kentsel dönüşüme girmemiş tek bina kalmayacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak" dedi.

Bakan Kurum, bundan sonraki süreçte herkesin iklim değişikliğiyle ilgili yapacağı çalışmalar olacağını vurgulayarak, "Dünya hepimizin ve dünyanın güzelliğini korumak zorundayız. Milyonlarca insan iklim değişikliğiyle birlikte göç etmek zorunda kalacak. Göç, dünyanın yaşadığı en önemli problemlerden biri olacak önümüzdeki süreçte. Sel, yangın, deprem gibi afetlerin şiddet ve sıklığı her geçen gün artıyor. Bu mücadeleyi siyaset üstü anlayışla sürdürmek istiyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelenin her alanda yapılması gerekiyor. Hepinizi iklim değişikliğiyle ilgili iklim elçisi olmaya davet ediyorum ve yapacağınız her projeye destek vereceğiz. Daha önce ülkemizde hiç görmediğimiz müsilaj problemi ile karşı karşıya kaldık. Topyekün seferberlik ruhuyla bu mücadeleyi vermek zorundayız. Bundan sonraki üretimler döngüsel ekonomi anlayışıyla olacak. Al-kullan-dönüştür anlayışıyla olacak. Bugün kişi başı su tüketimimiz 1500 metre küp. 2030 yıllına geldiğimizde bu tüketim düşmek zorunda ve suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Kullandığımız malzemeleri geri dönüşüme tabi tutmak zorundayız. Yediğimiz yemekleri daha ölçülü yiyebiliriz. Hem sağlığımız hem de gıda güvenliği için bunları yapmalıyız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını inşaat sektöründe önceliklendiriyoruz. Bir tişört için 2 bin 700 metreküp su kullanılıyor. Giymiyorsak bile geri dönüşüme tabi tutmalıyız."