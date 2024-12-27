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Bakan Kurum: 2025'te Hatay'da Depremzedeler İçin Tek Bir Ev Kalmayacak

Bakan Kurum: 2025'te Hatay'da Depremzedeler İçin Tek Bir Ev Kalmayacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da 2025 yılı sonuna kadar depremzedelerin evine girmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bakan, amacın Hatay'a daha iyi bir yaşam alanı kazandırmak olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Kurum, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'nda, zor bir afeti hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

O günden beri de el birliğiyle bu mücadeleyi sürdürmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Amacımız, gayemiz bir an önce köy konutuyla, ilçesiyle, beldesiyle, peyzaj düzenlemesiyle Hatay'ımızı eskisinden daha iyi hale getirebilmek, bunun mücadelesini veriyoruz. Hep birlikte Hatay'ın çocuklarının, evlatlarının huzur, güven içerisinde yaşayacağı yeni yerlerin inşasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Bakan Kurum, bugüne kadar çalışmalara iştirak eden, depremzedelerin derdiyle dertlenen, elini taşın altına koyan her bir çalışma arkadaşına teşekkür etti.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Hüseyin Yayman, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kaymakamlar, kurum müdürleri, AK Parti'li, CHP'li, MHP'li, BBP'li ve TİP'li tüm ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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