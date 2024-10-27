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Bakan Kurum: 200 Bin Depremzede İçin Yeni Konutlar Hazırlanıyor

Bakan Kurum: 200 Bin Depremzede İçin Yeni Konutlar Hazırlanıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konut teslim edilerek yıl sonuna kadar 200 bin depremzedeye yeni yuvalarının sunulacağını açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konutumuzu daha teslim ederek, yıl sonuna kadar 200 bin depremzede kardeşimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' başlığıyla bir paylaşım yaptı. Kurum, paylaşımda, "Depremzede kardeşlerimizle ahdimizi dün yeniledik. Hızımızı daha da artıracağız. Önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konutumuzu daha teslim ederek, yıl sonuna kadar 200 bin depremzede kardeşimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. 2025 sonunda anahtarını almayan vatandaşımız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, 26 Ekim itibarıyla deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısının 130 bin 565'e yükseldiği belirtilerek, "11 ilde 2025 yılı sonunda ise 417 bin 563'ü konut 35 bin 395'i ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 958 bağımsız bölümün teslimatının tamamlanması hedefleniyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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