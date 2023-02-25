Bakan Kurum: 173 bin bina yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "4 milyon 658 bin bağımsız bölümde 1 milyon 316 bin binanın incelemesi, hasar tespiti tamamlanmış durumda ve 534 bin bağımsız bölümden oluşan 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık" dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "4 milyon 658 bin bağımsız bölümde 1 milyon 316 bin binanın incelemesi, hasar tespiti tamamlanmış durumda ve 534 bin bağımsız bölümden oluşan 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Tüm illerde eş zamanlı hem hasar tespit hem de yeni yapılacak yerlerin çalışmaları, enkaz kaldırma sürecinde Bakanlığımız, şantiyedeki ekiplerimiz tüm birimlerimizle birlikte sahadayız. Depremzede kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için bir seferberlik anlayışıyla şuuruyla çalışmalarımızı sahada 24 saat esasına göre sürdürüyoruz" diye konuştu.