Bakan Kurum: 17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağızÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 25 Ekim'de, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla 5 bin konutumuzun temelini Ankara'dan atacağız. Hep birlikte 17 ilimizde inşaatlarımızı başlatacağız.

Bakan Kurum: 17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 25 Ekim'de, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla 5 bin konutumuzun temelini Ankara'dan atacağız. Hep birlikte 17 ilimizde inşaatlarımızı başlatacağız. Milletimizin ilk evlerini, ilk iş yerlerini Ankara'mıza kazandırmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 451 konutun kura çekilişi gerçekleştirildi. Hüseyin Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cinderesi Kentsel Dönüşüm Konutları'nın kura çekilişi töreninde konuşan Bakan Kurum, 12 Ağustos 2020 tarihinde Altındağ Cinderesi, 'Altın Şehir Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında temelini attıkları yeni konutların tamamlandığını belirterek, "Yeşil alanları, camisi, oyun alanları ve dükkanlarıyla Altındağ'a kazandırdığımız 451 yeni konutumuz hayırlı olsun" diye konuştu.

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından kentsel dönüşüm konutları için kura çekimi gerçekleştirildi. Kurum, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı tarafından verilen tabloyu törene katılanlardan birine hediye etti.