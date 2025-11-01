Haberler

Bakan Kurum: 16 Binamız Tahliye Edildi

Bakan Kurum: 16 Binamız Tahliye Edildi
Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gebze'de bir apartmanın çökmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 16 binanın tahliye edildiğini açıkladı. Bakan, vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini ve zemin incelemeleri yapılacağını ifade etti.

BAKAN KURUM: 16 BİNAMIZI TAHLİYE ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Kurum inceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirterek, "29 Ekim sabahı 07.30 sıralarında Gebze'mizde bir apartmanın çökmesi nedeniyle 4 canımızı yitirdik. Hızlı bir şekilde devletimiz buradaydı. Bir koordinasyon içerisinde arama kurtarma faaliyetlerini yürüttük. Hızlı bir şekilde de burada yapılması gereken işlemleri yürüttük. Yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olayla birlikte yıkımın sebeplerini de detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Etraftaki tüm binaları bilim insanlarımız ve AFAD'ımız, Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle inceliyoruz. Burada ayrıntılı bir zemin çalışması yapıyoruz. Binamız yapı denetim hizmeti almış bir binamız. Burada zeminden kaynaklı bir sorun olup olmadığıyla ilgili üniversitelerimizden hocalarımızla birlikte bir detaylı çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda 16 binamızı tahliye ettik. 16 binadaki vatandaşlarımızı şu an için, otellerde, sosyal tesislerde misafir ediyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına gerek esnafımıza, gerekse vatandaşlarımıza gerekli her türlü desteği maddi anlamda da vereceğiz" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Kurum, mağdur vatandaşların yanında olacaklarını belirterek, "Daha önce İstanbul Kartal'da bir apartmanın çökmesiyle canlarımızı yitirmiştik. Orada da zemin incelemesi yapıp, yapılması gerekenleri sonrasında yaptık. Burada da gelen talepleri, sorunları detaylı şekilde irdeliyoruz. Burada da tüm iş ve işlemler yapılacaktır. Vatandaşımız müsterih olsun. Gerek zemin incelemesi sonrası alınacak tedbirler, gerekse yenilenmesi gereken binalara ilişkin adımları belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm Gebze'mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Başımız sağ olsun. Çok geçmiş olsun" diye konuştu.

Ardacan UZUN-Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
