Bakan Kurum: 14 Mayıs'ta büyük bir hüsran sizi ve diğerlerini bekliyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda yapımına üç yıl önce başlanılan rezerv konutların anahtar teslim törenine katıldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda yapımına üç yıl önce başlanılan rezerv konutların anahtar teslim törenine katıldı. Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta büyük bir hüsran yaşayacağını belirten Kurum, "Allah'ın izniyle hem İstanbul'da hem de tüm Türkiye'de 14 Mayıs'ta büyük bir hüsran sizi ve diğerlerini bekliyor olacak. Yine Allah'ın izni, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteğiyle 14 Mayıs beceriksizlerin sonu, doğru adamların yeni başlangıcı olacak; hepinizin birden siyaset tarihinden silineceği gün olacak" dedi.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 340 konut ve 14 dükkanın anahtar teslim töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı.

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