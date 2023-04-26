BAKAN KURUM: 14 MAYIS'TA BÜYÜK BİR HÜSRAN SİZİ VE DİĞERLERİNİ BEKLİYOR

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda yapımına üç yıl önce başlanılan rezerv konutların anahtar teslim törenine katıldı. Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta büyük bir hüsran yaşayacağını belirten Kurum, "Allah'ın izniyle hem İstanbul'da hem de tüm Türkiye'de 14 Mayıs'ta büyük bir hüsran sizi ve diğerlerini bekliyor olacak. Yine Allah'ın izni, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteğiyle 14 Mayıs beceriksizlerin sonu, doğru adamların yeni başlangıcı olacak; hepinizin birden siyaset tarihinden silineceği gün olacak" dedi.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 340 konut ve 14 dükkanın anahtar teslim töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı.

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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise "Bakanımız Murat Kurum yaklaşık 3 yıl önce yine Zeytinburnu'ndaydı. Bugünkü gibi bir tören alanı hazırlamıştık, heyecanlıydık. Zeytinburnu Millet Bahçesi ve rezerv konutların temelini atmıştık. Hayallerimiz var ve hepsi bir bir gerçek olacak demiştim o gün. Allah'a şükürler olsun. Ne dediysek, neyin sözünü verdiysek yaptık. Bu hikaye askeri lojmanların tahliyesiyle başladı. Temmuz 2019'da başlayan tahliyeler Şubat 2020'de sona erdi. Mülkiyeti bakanlığa ait bu arazide, Zeytinburnu'nun dönüşümünde kullanılmak üzere 260 konutun yapımı başladı. Ayrıca Loca Mahal projesinde bulunan 80 daire de belediyemize tahsis edildi. Bu konutları kendiliğinden ve yerinde dönüşme imkanı olmayan bir bölge için takasta kullanmayı planlamıştık. Kazlıçeşme'deki 3 bin 339 ada 20 parsel tam da böyle bir yerdi. Riskli yapılar vardı, kendiliğinden ve yerinde dönüşümü imkansızdı. Hak sahibi komşularımızla görüştük, anlaştık ve takas işlemlerine başladık. 340 dairenin anahtarını teslim ediyoruz bugün. Yani; 340 aile yeni ve güvenli evlerde yaşayacak artık. Bu mutlu sonla biten bir başarı hikayesi" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından vatandaşlara konutlarının anahtarları teslim edildi.