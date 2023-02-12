Bakan Kurum: 1 milyon bağımsız bölümün hasar tespitini yaptık

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "6 bin personelle şu an itibariyle hasar tespit çalışmalarımızı 10 ilde yürütmekteyiz ve şu ana kadar 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "6 bin personelle şu an itibariyle hasar tespit çalışmalarımızı 10 ilde yürütmekteyiz ve şu ana kadar 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. Bu binalarda toplamda 1 milyon bağımsız bölümün hasar tespitini yapmış olduk" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yaptı. Bakan Kurum, enkaz alanlarında, barınma alanlarında ve yaşam alanlarının inşasında hep birlikte mücadele verildiğini belirterek,

"Hasarsız ve az hasarlı yapılardaki oturan vatandaşlarımız e-Devlet sisteminden ve 'hasartespit.csb.gov.tr' adresinden binalarına ilişkin tespitlerini net bir şekilde öğrenebilirler. Az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilir. Bu süreçte barınma ve beslenme ihtiyaçları onların talepleri doğrultusunda ne zamana kadar isterlerse dışarıda sağlanacaktır. Ancak tespiti yapılan binalarda vatandaşlarımızın oturmasında az hasarlı ve hasarsız binalarda oturmasında da bir sakınca olmadığında burada ifade etmek isterim. Şu ana kadar Gaziantep'imizde 7 bin 965 binada 19 bin 320 evin tespiti yapıldı ve bu çerçevede 19 bin 320 ev ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespitini yapmış olduk. Hasar tespit çalışmaların vatandaşlarımız bilgilendiriliyor ve e-Devlet üzerinden de hasar durumuna göre yapması gerekenleri de ayrıntılı bir şekilde veriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla gerek Gaziantep merkezde gerekse ilçelerimiz Nurdağı, İslahiye'de iletişim ofislerinden de vatandaşlarımız hasar tespitlerini öğrenebilirler."