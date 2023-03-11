Bakan Kurum: 1 milyon 760 bin binada inceleme yapıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te 1 milyon 760 bin binada hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, "Hasar tespit çalışmalarımızda sona geldik, 5 ilimizden olan Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te tespitler tamamlandı. Depremden etkilenen illerimizden 5 milyon 4 bin bağımsız bölümden oluşan hasar tespit çalışmaları çerçevesinde 1 milyon 760 bin binada inceleme yapılmış durumda. İçerisinde 820 bin 302 bağımsız bölümden oluşan 279 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) değerlendirme toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantının ardından ilk açıklamayı yapan Bakan Bozdağ, toplantıda önemli kararların alındığını ifade ederek, "Bugün Sayın Bakanımız Murat Kurum ile birlikte Diyarbakır'da şu ana kadar yapılan çalışmaları inceledik. Acil yıkılması, ağır ve orta hasarlı binaların ve Diyarbakır'ımıza bu kapsamda yapılacak binalarla ilgili Bakanımız ve ekibinin burada yaptıkları sunumlar heyetimiz tarafından da değerlendirildi. Önemli kararlar da burada alındı. Hem depremin yaşandığı diğer yerlerde hem de Diyarbakır'ımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna taahhüt ettiği üzere vatandaşlarımızın, yaşam şartları daha iyi olan ve depreme dirençli konutlar oluşturmada büyük bir seferberliği Bakanlığımız ve ilgili birimler tarafından, yürütüldüğünü Diyarbakır'da da bir kez daha şahit olduk. Depremden hemen sonra 20 bin konutun inşasının başladığını görüyoruz. Bu büyük bir başarıdır. Bu süreç içerisinde de kalan konutları hızlıca teslim edeceğiz" dedi.

"Mikro bölgeleme çalışması yaptığımız alanlarda yapım sürecini başlattık. Diyarbakır'da 18 bin konut ve 3 bin köy konutu olmak üzere toplamda 21 bin konutunun yapımını planladık. Yapılacak yerleri istişare ettik. Uzman ekipler TOKİ ile birlikte bir master plan çerçevesi içinde Diyarbakır'ın kültür ve ruhunu bu plana yansıtacağız. Toplamda 27 bin 253 konutun sahada fiilen yapımına başlamış olduk. Önümüzdeki günlerde 309 bin konutun yapımını başlatmış olacağız. 11 ilimizde eş zamanlı olarak yürüyecek bu süreç. Diyarbakır'da şehrin geleceğine ilişkin tüm esnaf için yeni sanayi sitelerinin yerlerini belirleyeceğiz. Tarihi surlarda hasar gören yerlerimiz var. Surların restorasyon süreci kaldığı yerden devam edecek. Tarihi camiler, hanlar, hamamlar zarar gören ne var ise aslına uygun bir şekilde ayağa kaldıracağız. Sur'da yaptığımız anlayış ile zarar gören tüm alanları aynı anlayış ile ayağa kaldıracağız."