Bakan Kurum: Yangın Bölgelerine 1 Ay İçinde Yeni Evler İnşa Edilecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1 ay içerisinde bu yangın bölgelerine inşa faaliyeti başlayacak ve 1 yıl bitmeden de vatandaşlarımıza yeni sağlam güvenli evlerini veriyor olacağız" dedi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından Kızılcahamam'da otelde 5'inci Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi düzenlendi. Gayrimenkul ve tesis yönetimi alanındaki güncel gelişmeler, yasal düzenlemeler, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve akıllı bina sistemleri gibi birçok başlığın ele alındığı zirvenin açılışında konuşan Bakan Kurum, bakanlık olarak site yönetimi alanındaki çalışmaları yakından takip edip kolaylaştırıcı ve yön gösterici adımları kararlılıkla hayata geçirdiklerini anlattı. Tesis ve site yönetimi sektörünün hızla geliştiğine vurgu yapan Bakan Kurum, "İnsanımızın yaşam kalitesini arttırıyor, her yaştan insanımızın beklentilerine sizler cevap veriyorsunuz. Evimizi, bahçemizi, güvenliğimizi birer emanet olarak yüklenmek için çok değerli bir hizmet sunuyorsunuz. Tüm bunların yanında istihdam oluşturuyor, ekonomimize de bu manada katkı sunuyorsunuz" diye konuştu.

'HERKES 'BEN YÖNETİM ŞİRKETİYİM' DİYEMEYECEK'

Bakan Kurum, yeni yasama yılında tesis yönetimi sektörüyle ilgili önemli yasal düzenlemeleri hayata geçireceklerini açıkladı. Kurum, "Böylesi kıymetli işler yapan bir sektörün kurumsal ve yasal bir zemine kavuşması şarttır dedik. Bunun için gereken adımları attık. Hızlıca Tesis Yönetim Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk ve inşallah yeni yasama yılında hayata geçecek yasal düzenlemeyle birlikte 941 bin adet yapı ve buralarda yaşayan 20 milyon vatandaşımızın yaşam kalitesini daha da yükseltecek adımlar atacağız. Yasa çıktığında yönetim hizmeti veren tüm şirketlerin sayısını, kalitesini artıracağız. Her şeyden önce site yönetimi hizmeti veren şirketleri sınıflandıracağız. Herkes 'ben yönetim şirketiyim' diyemeyecek, yetkilendireceğiz. Tüm sektörü 7/24 esasıyla takip edecek denetim sistemimizi kuracağız" ifadelerini kullandı.

'HAKSIZ ARTIŞ YAPANLARA YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ'

Tüm yönetimlerin yılda en az 1 kez denetleneceğini belirten Bakan Kurum, "Sadece site yönetimleriyle değil vatandaşımızın da doğrudan bizimle temas kurabileceği bir sistemi oluşturarak sitede oturan vatandaşlarımızın bir şikayeti varsa bizden denetim talep edebilecekler. Biz de hemen harekete geçeceğiz. Vatandaşımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret eden, çalışan, emek veren yönetimleri teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz, yanlarında olacağız. Ama yanlış uygulamalar yapan, ödemelere dair haksız artışlar yapanlar olursa da buna ilişkin her türlü yaptırımı milletimiz adına uygulayacağız" açıklamasında bulundu.

'EVİN TAKSİTİNDEN YÜKSEK AİDAT OLAMAZ'

Bakan Kurum, yüksek aidat talepleri ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlere dikkat çekerek sektör temsilcilerini uyardı. Kurum, "Biz gerçekten bu sektörün büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi adına bugüne kadar elimizi, gövdemizi taşın altına koyduk. Bundan sonraki süreçte de koyacağız. Evet; sizin birlik olma hayaliniz var. Bu hayalinize de destek olacağız. Ben de sizlerden vatandaşımızın beklentisi olan aidat meselesine dair özel bir hassasiyet bekliyorum. Öyle şeyler duyuyoruz ki inanın milletimiz adına çok üzülüyoruz. Bakın bir örnek vereyim; vatandaşımız siteden bir ev satın almış taksitini düzenli bir şekilde ödüyor. Eve girince karşısına çıkan aidat miktarı evinin taksitinden yüksek çıkıyor. Değerli arkadaşlar bu olmaz. Bu hakka hukuka uymaz. Bu uygulamaları benim de milletimiz adına sizden isteğim talebim gözden geçirelim. Bulalım gerekli uygulamaları yapalım ve Türkiye genelinde öyle bir sistem kuralım ki aidatlarımızı mümkün olduğunca düşürerek vatandaşımızın sırtından bir nebze de olsa yükü alalım ve insanımıza destek olalım" dedi.

'SİTELERDE GELENEKLERİMİZİ CANLI TUTALIM'

Sitelerde gelenek ve göreneklerin yaşatılmasına yönelik hizmetlerin de hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Bakan Kurum, "O büyük sitelerde güvenli bir yaşam alanı kuruyoruz. İçinde yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla her türlü imkanı milletimize sunmaya gayret gösteriyoruz. Ancak bu sitelerde örfümüzü adetlerimizi, geleneklerimizi canlı tutacak komşuluk ilişkilerini, mahalle kültürünü ayakta tutacak adımları hep birlikte atalım. Bunun için organizasyonlar yapalım. Biz Türk'üz. Biz hiçbir yerde maneviyatımızı hiçe sayan o sitelerin o soğuk kültürünü çok net söylüyorum istemiyoruz. Bizim olduğumuz her yerde Türk'ün o binlerce yıllık kültürünü yaşamak istiyoruz. Bu yolda sizlerden yoğun gayret bekliyoruz. Burada sürecin takipçisi olacağımızı da milletimize beyan ediyoruz" diye konuştu.

'TÜM İDARİ SÜREÇLERİ DİJİTALLEŞTİRECEĞİZ'

Bakan Kurum, bakanlığın site yönetimi sektörüne yönelik dijital alt yapı hazırlığında olduğunu da duyurdu. Kurum, "Sektörün tüm çalışmalarını dijital ortamda etkin bir biçimde yürütebileceğimiz elektronik yazılım sistemimizi de en kısa sürede inşallah devreye alacağız. Bundan böyle tüm idari süreçleri dijitalleştireceğiz. Veriye dayalı karar alma süreçlerini de güçlendireceğiz. Hep birlikte hizmet hızını bir taraftan arttıracağız ve yine orada vatandaşımızın insanımızın hayır duasını kazanacak işlere de hep birlikte imza atacağız. Benim sizlerden ricam aidatların düşürülmesi. Sitelerde komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi. Sitede vatandaşımızın refahını arttıracak ama bir taraftan da gerek dijitalleşerek gerek bu hizmetleri toplu bir şekilde yöneterek oradaki birim maliyeti düşürecek hizmet kalitesini arttıracak adımlara hep birlikte imza atacağız. 20 milyon vatandaşımız sizin yönettiğiniz sitelerde yaşıyor. O yüzden ben milletimiz adına bu işleri talep ediyorum. Hep birlikte gelin bu mücadeleyi ortaya koyalım" ifadelerini kullandı.

'YIL SONUNDA 81 İLDE SOSYAL KONUT HAMLESİ'

Bakan Kurum, kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için sosyal konut, kentsel dönüşüm ve gayrimenkul sertifikası gibi adımları hayata geçirdiklerini belirterek, "2 gün önce konut alanında yeni bir dönemi başlatacak gayrimenkul sertifikası projemizi İstanbul'dan tüm Türkiye'ye müjdeledik. Hakikaten bu projemiz milletimizin büyük ilgisini gördü. Yıl sonunda 81 ilde başlatacağımız yeni sosyal konut hamlesi de çok kritik önemde. Çok net söylüyorum; Türkiye'de kira fiyatını da konut fiyatını da düşürecek olan irade işte bu iradedir. Yıl sonunda deprem bölgesinde bitirdiğimiz 500 bin konutla yeni sosyal konut projelerimizle, kentsel dönüşüm projelerimizle birlikte o kira artışlarının düştüğünü, milletimizin sırtından büyük bir yükün alındığını, artık dar gelirli vatandaşlarımızın çok daha rahat bir şekilde konuta erişebildiğini göreceksiniz. Burada evi olmayan gençlerimizin, kardeşlerimizin, yeni evlenecek, hayata ümitle bakacak vatandaşlarımızın ev sahibi olabileceği inşallah büyük kampanyaları biz yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'1 YIL BİTMEDEN VATANDAŞLARIMIZA YENİ EVLERİNİ VERECEĞİZ'

Zirvenin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, orman yangınlardan sonra öncelikle hasar tespit çalışmalarını yaptıklarını aktararak, "Antalya'da, Muğla'da orman yangınları sonrasında milletimize söz verdiğimiz konutlarımızı yaptık. Şimdi de İzmir'de, Bilecik'te, Sakarya'da, Karabük'te yangından etkilenen her ilimizde arkadaşlarımız tespitlerimizi yürütüyorlar. Bir taraftan da TOKİ başkanlarımız yeni konutlarımıza ilişkin çalışmalarını yürütüp inşallah 1 ay içerisinde bu yangın bölgelerine inşa faaliyeti başlayacak ve 1 yıl bitmeden de vatandaşlarımıza yeni sağlam güvenli evlerini veriyor olacağız. Nasıl deprem bölgesinde söz verip o sözleri tutmak için gece gündüz çalışıyorsak afet bölgesinde de yangın bölgesinde de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.