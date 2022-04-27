Bakan Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, artık güvendeyiz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, artık güvendeyiz. Aşımız, ilacımız var. Bu silahlar elimizde olduğu müddetçe hastalık, artık büyük bir tehdit olmaktan çıkmıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, bir dizi temas için Aydın'a geldi. İlk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden Bakan Koca, şeref defterini imzaladı. Ziyaret sırasında Koca'ya AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim ile Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de eşlik etti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun son toplantısını dün yaptığını hatırlatan Bakan Koca, "Toplantının ardından Cumhurbaşkanı'mız Bilim Kurulu'muzu kabul ederek toplantı kararlarını açıkladı. Neredeyse 2,5 senedir çok zorlu bir mücadele verdik. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzla birlikte milletimizin her ferdi gayret gösterdi, fedakarlık yaptı. Bugün o zor dönemleri geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, artık güvendeyiz. Aşımız, ilacımız var. Bu silahlar elimizde olduğu müddetçe, hastalık artık büyük bir tehdit olmaktan çıkmıştır" diye konuştu.

Uçaklarda maske kullanımının kaldırılıp, kaldırılmayacağına ilişkin soruya da Bakan Koca, "Dün Cumhurbaşkanı'mız açıkladı. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı, binin altında olana kadar maske kullanımı devam edecek. Onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak. Bu dönemde özellikle salgın bize şunu gösterdi; maskenin koruyucu olduğunu, yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu söz konusu ise bir başka kişiye bulaştırmayı önlediğini artık biliyoruz. Pandemi sonrası dönemde de bu alışkanlığın devam etmesi gerektiğini artık biliyoruz" cevabını verdi.