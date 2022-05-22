Bakan Koca: &quot;Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1000'in altına düştü - Haberler

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Bakan Koca: "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1000'in altına düştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Koca: 'Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1000'in altına düştü

Bakan Koca: "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi.

Bakan Koca: "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!"

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Vefat, Güncel, Haberler

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