Bakan Koca, Togg'u makam aracı yaptı
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Bakan Koca, Togg'u makam aracı yaptıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.
Bakan Koca, Togg'u makam aracı yaptı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un teslim edildiği bakanlardan Fahrettin Koca, aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yaptı. O anları Twitter hesabından paylaşan Koca, "60 yıllık hayalimiz yollarda. Togg, bakanlığımızın yeni makam aracı" dedi.
Görüntü dökümü:
- Test sürüşü
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel