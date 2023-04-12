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Bakan Koca, Togg'u makam aracı yaptı

Bakan Koca, Togg'u makam aracı yaptı

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Bakan Koca, Togg'u makam aracı yaptıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Bakan Koca, Togg'u makam aracı yaptı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un teslim edildiği bakanlardan Fahrettin Koca, aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yaptı. O anları Twitter hesabından paylaşan Koca, "60 yıllık hayalimiz yollarda. Togg, bakanlığımızın yeni makam aracı" dedi.

Görüntü dökümü:

- Test sürüşü

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca Türkiye TOGG Güncel Haberler

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