Bakan Koca: Tedavisi bayram dönüşü devam edecek

BARTIN'da 43 madencinin hayatını kaybettiği kazanın ardından yaralı olarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İzzet Ak, 8 aylık tedavisinin ardından taburcu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 çocuğum var, ilk işim onları sarıp sarmalamak' diyen hastamızın tedavisi bayram dönüşü devam edecek.' dedi.

Bartın'da 14 Ekim 2022 yılında meydana gelen ve 43 işçinin hayatını kaybettiği kaza sonrası yaralı 6 işçi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kardeşi Soner Ak'ın hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtarılan ve 6 ayı yoğun bakımda olmak üzere 8 aydır hastanede tedavi altında olan İzzet Ak bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi. Ak, "Oradan fazla bir şey hatırlamıyorum, bir tek ocağa girdiğimi hatırlıyorum. Ocağa girdim, üretime başladık. Buradan taburcu olan Erol Bulut kardeşim 'Ben burayı kendim yapamıyorum, bir kişi lazım' dedi. Bende amire söyledikten sonra yardımcı olmaya yanına gittim. Gittikten 5 dakika sonra birden film koptu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi hala daha iş yerinde sanıyorum. Buraya geldim, aradan 4 buçuk, 5 ay geçmiş. Benim için çok zor bir 4 buçuk- 5 ay geçti, yoğun bakımda ki hocalarımızdan, devletimizden, bana destek olan eşim, kardeşim, hasta bakıcılarımız olsun herkesten Allah razı olsun" dedi.

"ŞEHİTLERDEN BİRİSİ BENİM KARDEŞİM"

"EŞİMİ ALIP GİDİYORUZ, ÇOK MUTLUYUM"

"İLMEK İLMEK DOKUYARAK BU GÜNLERE GELDİK"

"140 CİVARINDA KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKTE AMELİYATLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

BAKAN KOCA: TEDAVİSİ BAYRAM DÖNÜŞÜ DEVAM EDECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bartın'daki maden faciasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan ve 8 ay zarfında 140 civarında ameliyat geçiren hastamız İzzet Bey, bayramı memleketinde geçirmek üzere taburcu edildi. "3 çocuğum var, ilk işim onları sarıp sarmalamak" diyen hastamızın tedavisi bayram dönüşü devam edecek. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldığında hastada %90'a yakın yanık ve çeşitli ezilme ile kırıklar bulunuyordu. Kendisine gönlünce bir bayram diliyoruz.' ifadelerini kullandı.