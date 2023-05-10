Bakan Koca, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaptığımız ziyarette, tedavi görmekte olan hastalarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunduk, sağlık çalışanı arkadaşlarımızla görüştük. Şifa bekleyenler hizmetten memnun, şifa için emek verenler elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, ziyaretten fotoğraflara da yer verildi.