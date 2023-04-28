Bakan Koca: Sözleşmeli pozisyondaki 81 bin 108 personel kadroya geçti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 81 bin 108 personelin, 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır" dedi.