Bakan Koca: Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir ambulansa yola vermeyen aracın görüntülerini Twitter hesabında paylaşarak, "Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" dediBakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yolda önceliğin ambulansta olduğuna belirterek, "Yolda ambulans varsa diğerleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir ambulansa yola vermeyen aracın görüntülerini Twitter hesabında paylaşarak, "Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" dedi Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yolda önceliğin ambulansta olduğuna belirterek, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel Fahrettin Koca Twitter Ankara Güncel Haberler

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