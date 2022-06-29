Bakan Koca, Şanlıurfa'daki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi - Haberler

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Bakan Koca, Şanlıurfa'daki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Bakan Koca, Şanlıurfa'daki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir." paylaşımında bulundu.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Fahrettin Koca Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

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