Bakan Koca: "Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı" Güncel Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform'un doktorların devlet kurumlarına geçme talebini artırdığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform'un doktorların devlet kurumlarına geçme talebini artırdığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta Beyaz Reform'un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. dönemi yeniden atama kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında tekrar birlikteyiz." ifadelerine yer verdi. Güncel Kaynak: AA / Mümin Altaş Fahrettin Koca Güncel Haberler

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