Bakan Koca: 'Pazarcık'ta Çadır Kentte Sağanak Yağış ve Rüzgâr Nedeniyle 1 Kişi Hayatını Kaybetmiş, 50 Kişi Yaralanmıştır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortuma ilişkin; “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortuma ilişkin; "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugün fırtına yaşandı ve hortum meydana geldi. Depremde ağır hasar alan binaların çatılardan kopan parçalar çadırların üzerine düştü ve elektrik direkleri yıkıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fırtına nedeniyle yaşanan can kaybı ve yaralılar hakkında bu akşam Twitter'dan açıklama yaptı. Koca'nın açıklaması şöyle:

"Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun."