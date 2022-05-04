Bakan Koca, nöbetçi sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca, nöbetçi sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Koca, nöbetçi sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'nda mesai yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'nda mesai yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7 bin 777 nöbetçi doktor ve diş hekimi, 34 bin 12 ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, 4 bin 952 teknisyen ve tekniker, 17 bin 936 güvenlik görevlisi, veri giriş memuru, temizlik çalışanı, sürücü ve 1469 idari personelin bayram tatilinde görevinin başında olduğunu belirterek, "Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ramazan Bayramı, Fahrettin Koca, Twitter, Bayram, Güncel, Haberler

title