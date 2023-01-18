Bakan Koca: Jiyan bebeğin durumu iyi gidiyor Güncel Haberler SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2 gün önce ambulans uçakla Mardin'den Ankara'ya getirilen 50 günlük Jiyan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu. SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2 gün önce ambulans uçakla Mardin'den Ankara'ya getirilen 50 günlük Jiyan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jiyan bebeğin nakli sırasında çekilen görüntüleri paylaşarak, Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek dedi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fahrettin Koca Ankara Mardin Güncel Haberler

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