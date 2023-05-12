Bakan Koca, İstanbul Beykoz Devlet Hastanesinin ihale tarihini açıkladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Beykoz Devlet Hastanesinin ihalesinin 20 Haziran'da yapılacağını ve inşaatına kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından Beykoz Devlet Hastanesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul Beykoz Devlet Hastanesinin ihalesi, 20 Haziran 2023'te yapılıp inşaatına kısa sürede başlanacak. 500 yatak kapasiteli. Poliklinik sayısı 200, ameliyathane sayısı 22. Yoğun bakım yatak sayısı, 90'ı yenidoğan olmak üzere 139. Yetişkin ve çocuk diyaliz yatak sayısı 14. 125 bin metrekare kapalı alana sahip olacak İstanbul Beykoz Devlet Hastanemiz, çocuk, kadın doğum, onkoloji, KVC, ortopedi ve nöroloji hastanelerini içerecek." bilgisine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin bugünden hayırlı olmasını diledi.