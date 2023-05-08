Bakan Koca, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından hastaneye yaptığı ziyarete ilişkin görüntü paylaştı.

Paylaşımında, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlar, tedavi gören hastaların yakınları, hastalar ve sağlık çalışanları ile bir araya geldiklerini aktaran Koca, "Halkımızın dileği daima sağlık, daima yüksek nitelikli sağlık hizmeti." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, hastanenin inşası süren ek hizmet binasında da incelemeler yaptı.