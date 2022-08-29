Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAKAN KOCA: HANGİ SAĞLIK ÇALIŞANI NE KADAR TEŞVİK ÖDEMESİ ALACAĞINI YARIN ÖĞRENEBİLECEK

Güncel Haberler

BAKAN KOCA: HANGİ SAĞLIK ÇALIŞANI NE KADAR TEŞVİK ÖDEMESİ ALACAĞINI YARIN ÖĞRENEBİLECEK

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin; hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" dedi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının teşvik ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ek Ödeme bütçesi artık Bakanlık tarafından yönetiliyor. SUT'a bağlı hastane tahakkuku tek belirleyici değil. Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak. Teşvik ödemeleri SUT artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı. Daha önce yaşanan problemler söz konusu bile olmayacak. Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin; hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title