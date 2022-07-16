Bakan Koca: "Güvenlik Görevlilerimizin Başında Bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, Sağlık Çalışanları Adına Halkımızca Memnuniyetle Karşılanıyor" - Haberler

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Bakan Koca: "Güvenlik Görevlilerimizin Başında Bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, Sağlık Çalışanları Adına Halkımızca Memnuniyetle Karşılanıyor"

ANKA - Güncel
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarının güvenliği için yeni önlemlerin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Koca, “Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarının güvenliği için yeni önlemlerin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Koca, "Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sağlık kurumlarının güvenliği için yeni önlemlerin alınacağını açıklamıştı. Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlatılan kapı güvenlik sisteminin görüntülerini paylaştı. Koca, sosyal medya hesabından bugün şu mesajı verdi:

"Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı."

ANKA / Güncel

Togo Cumhuriyeti Fahrettin Koca Güncel Haberler

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