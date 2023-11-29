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BAKAN KOCA, GAZZE'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLECEKLERE İLİŞKİN KONUŞTU

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Gazze'ye giden uçak ve Türkiye'ye getirileceklere yönelik)İlaç tıbbı malzeme vantilatör başta olmak üzere sağlık malzemesi içerikli gönderim yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ( Gazze'ye giden uçak ve Türkiye'ye getirileceklere yönelik)

İlaç tıbbı malzeme vantilatör başta olmak üzere sağlık malzemesi içerikli gönderim yapıldı. Bugün 26 hasta 24 refakatçi Ankara'ya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Türkiye Gazze Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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