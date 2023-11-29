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BAKAN KOCA, GAZZE'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLECEKLERE İLİŞKİN KONUŞTU

29 Kasım 2023 15:31 Son Güncelleme: 15:33 Abone Ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Gazze'ye giden uçak ve Türkiye'ye getirileceklere yönelik)İlaç tıbbı malzeme vantilatör başta olmak üzere sağlık malzemesi içerikli gönderim yapıldı.