Bakan Koca: Depremde yaralanan 7 kişinin tedavisi sürüyor Güncel Haberler SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün sabaha karşı İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün sabaha karşı İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fahrettin Koca İzmir Güncel Haberler

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