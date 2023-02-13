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Bakan Koca: "Deprem bölgesindeki illere ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illere stoklara ek tetanos aşısı gönderildi.

Güncel Haberler

Bakan Koca: 'Deprem bölgesindeki illere ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illere stoklara ek tetanos aşısı gönderildi.

Bakan Koca: "Deprem bölgesindeki illere ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illere stoklara ek tetanos aşısı gönderildi.

Bakan Koca: "Deprem bölgesindeki illere ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illere stoklara ek tetanos aşısı gönderildi. Aşılar konusunda herhangi sorun yok."

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Kaynak: AA / Güncel

Deprem Güncel Haberler

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