Bakan Koca: "Deprem bölgesindeki illere ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illere stoklara ek tetanos aşısı gönderildi.
Güncel Haberler
Bakan Koca: "Deprem bölgesindeki illere ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illere stoklara ek tetanos aşısı gönderildi.
Bakan Koca: "Deprem bölgesindeki illere ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illere stoklara ek tetanos aşısı gönderildi. Aşılar konusunda herhangi sorun yok."
Kaynak: AA / Güncel