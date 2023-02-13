Bakan Koca: "(Deprem bölgesindeki illerde içme suyu kontrolleri) 415 noktadan alınan numunelerden 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespiti üzerine... Güncel Haberler Bakan Koca: "(Deprem bölgesindeki illerde içme suyu kontrolleri) 415 noktadan alınan numunelerden 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespiti üzerine gerekli işlemler başlatıldı. Bakan Koca: "(Deprem bölgesindeki illerde içme suyu kontrolleri) 415 noktadan alınan numunelerden 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespiti üzerine gerekli işlemler başlatıldı." Kaynak: AA / Güncel Deprem Güncel Haberler

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