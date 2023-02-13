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Bakan Koca: "(Deprem bölgesindeki illerde içme suyu kontrolleri) 415 noktadan alınan numunelerden 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespiti üzerine...

Güncel Haberler

Bakan Koca: '(Deprem bölgesindeki illerde içme suyu kontrolleri) 415 noktadan alınan numunelerden 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespiti üzerine...

Bakan Koca: "(Deprem bölgesindeki illerde içme suyu kontrolleri) 415 noktadan alınan numunelerden 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespiti üzerine gerekli işlemler başlatıldı.

Bakan Koca: "(Deprem bölgesindeki illerde içme suyu kontrolleri) 415 noktadan alınan numunelerden 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespiti üzerine gerekli işlemler başlatıldı."

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Kaynak: AA / Güncel

Deprem Güncel Haberler

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