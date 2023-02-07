Bakan Koca, deprem bölgesinde görevlendirilen sağlık ekipleri hakkında bilgi verdi Açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi'nin görev yaptığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi'nin görev yaptığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla 813 ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4 bin 221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde."
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel