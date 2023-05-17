Bakan Koca'dan şehitler için başsağlığı mesajı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan 4 jandarma personeli ve 1 güvenlik korucusu için başsağlığı mesajı paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan 4 jandarma personeli ve 1 güvenlik korucusu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada; 1'i korucu, 4'ü Uzman Jandarma olmak üzere vatanımızın 5 evladı şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.