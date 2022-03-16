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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik kanun teklifine ilişkin paylaşım Açıklaması

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik kanun teklifine ilişkin paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını ilgilendiren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını ilgilendiren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ( Tbmm ) sunulduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, TBMM'ye sunulan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair bilgi verdi.

Sağlık camiası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı. Yüce Meclisimize teşekkür ederiz. Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için Türk Ceza Kanununda, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Adalet Komisyonuna sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır. Teşekkür ederiz."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Fahrettin Koca, 14 Mart, TBMM, Tck, Güncel, Haberler

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