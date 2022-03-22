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Bakan Koca'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Koca'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleştirdiği Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Malpraktis davalarını yeni ilkelerle ele almayı amaçlayan Kanun Değişikliği Teklifine ön şartsız destek vereceklerini açıklaması...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleştirdiği Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Malpraktis davalarını yeni ilkelerle ele almayı amaçlayan Kanun Değişikliği Teklifine ön şartsız destek vereceklerini açıklaması üzerine teşekkürlerini iletti.

Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevcut yasaların önleyemediği sağlıkta şiddet suçlarını önlemeyi, yaşanan haksızlıklar sebebiyle Malpraktis davalarını yeni ilkelerle ele almayı amaçlayan Kanun Değişikliği Teklifine Bahçeli ön şartsız destek vereceklerini açıkladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Fahrettin Koca, Güncel, Haberler

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