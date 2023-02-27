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Bakan Koca'dan, Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım Açıklaması

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Bakan Koca'dan, Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen Malatya'da, UMKE ve 112 Acil ekiplerinin görevde olduğunu, tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen Malatya'da, UMKE ve 112 Acil ekiplerinin görevde olduğunu, tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimlikleriyle irtibat halinde olunduğunu belirten Koca, "UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadesine yer verdi.

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Kaynak: AA / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Fahrettin Koca Malatya Güncel Haberler

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