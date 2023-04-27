Bakan Koca'dan Erdoğan'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama: "Sağlık Durumu Gayet İyi, En Yakın Zamanda Programlarına Devam Edecek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili “Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyöz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili "Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyöz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Konya'da katıldığı 83 sağlık tesisinin açılışı töreninde, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, konuya dair sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları dile getirdi:

"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ, EN YAKIN ZAMANDA PROGRAMLARINA DEVAM EDECEK"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyöz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan, selam gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti."