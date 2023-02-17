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Bakan Koca'dan depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman'a ziyaret

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Bakan Koca'dan depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman'a ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 260'ıncı saatinde enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 260'ıncı saatinde enkazdan sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 yaşındaki Osman 260'ıncı saatte, yoğun çabaların sonucunda tekrar aramızda. Şu an Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesinde ilk tıbbi müdahalesi gerçekleştiriliyor. Hepimiz adına yavrumuzun yanındayım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Fahrettin Koca Hatay Güncel Haberler

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