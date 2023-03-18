Bakan Koca'dan deprem bölgesi için 'maske' uyarısı
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tozun akciğer rahatsızlıklarına yol açması nedeniyle, enkaz alanlarından uzak durulması, çalışmalara katılanların maske kullanması gerektiğini bildirdi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tozun akciğer rahatsızlıklarına yol açması nedeniyle, enkaz alanlarından uzak durulması, çalışmalara katılanların maske kullanması gerektiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem afeti sonrası, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tozun ciddi akciğer rahatsızlıklarına yol açabildiği bilinmektedir. Bu sebeple, enkaz alanlarından uzak durulması, çalışmalara katılan veya yakın mesafede olanlarınsa maske kullanması gerekmektedir" dedi.