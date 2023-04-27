Bakan Koca: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) En yakın zamanda programlarına devam edecek, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm...

Bakan Koca: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) En yakın zamanda programlarına devam edecek, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti"