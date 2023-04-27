Bakan Koca: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) En yakın zamanda programlarına devam edecek, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm...
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Bakan Koca: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) En yakın zamanda programlarına devam edecek, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti"
Bakan Koca: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) En yakın zamanda programlarına devam edecek, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti"
Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel