Bakan Koca: 'Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çarşamba günü Etlik Şehir Hastanemiz açılıyor. Ankara'mız 2'nci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"BAZILARI ISRARLA KAPATACAĞIMIZI SÖYLESE DE BİZ KAPATMAYACAĞIZ"

Bakan Koca, "Onkoloji hastanesi kapanıyor mu? Mevcut hastanelerimizin durumu ne olacak" sorularına, "Çarşamba günü Etlik Şehir Hastanemiz açılıyor. Ankara'mız 2'nci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecekler. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak" açıklamasında bulundu.

"SALGIN DALGALI BİR SEYİR İZLEDİĞİNDEN, BELİRLİ DÖNEMLERDE DE VAKA SAYILARI ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Salgının henüz ortadan kalkmadığını ancak etkisini yitirdiği söyleyen Bakan Koca, "İki yıl önceye göre bugün hastalıkla mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğimiz gibi hastalık da eski gücünü kaybetti. Gerek aşı olma oranları, gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu. Ancak bir gerçek var. Hastalık halen var. Salgın dalgalı bir seyir izlediğinden, belirli dönemlerde de vaka sayıları artış gösteriyor. Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir. Dediğim gibi artık covid-19 ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Covid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli" diye konuştu.

"SALGININ YIKICI ETKİSİNİ BÖYLECE BERTARAF ETTİK"

Koca, aşılama oranlarıyla ilgili, birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaşıldığını belirterek, "Vatandaşımız bu konuda büyük hassasiyet gösterdi ve salgının yıkıcı etkisini böylece bertaraf ettik. Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldular. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyorlar. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler. Kasım-Aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme Turkovac aşısı yaptırdım. Aşı etkilerini de yan etkilerini de merkezi olarak takip ediyoruz. Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Koca, 'Elimizde yeterli grip aşısı var mı?' sorusuna ise, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut" yanıtını verdi.

Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısının 7 bini geçtiğini aktaran Bakan Koca, "Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

(Hülya Keklik - İHA)